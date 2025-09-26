Mersin’in Tarsus Belediyesi, kentin tescilli ürünü Sarı Ulak Zeytinini tanıtmak amacıyla bu yıl ikinci kez Tarsus Sarı Ulak Zeytin Şenliğini düzenliyor.

Tarsus Belediyesi, kentin tescilli ürünü ve simgesi olan Sarı Ulak Zeytinini tanıtmak, değerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Tarsus Sarı Ulak Zeytin Şenliğini hayata geçiriyor. Şenlik, 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Tarsus’un tarihi mekanlarından biri olan Kubatpaşa Medresesinde gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca şehrin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, stantlar, atölyeler, söyleşiler ve yöresel lezzetlerle buluşacak.

Şenlikte Tarsuslu üreticilerin emeği ön plana çıkarılacak. Sarı Ulak’ın hikâyesi paylaşılacak, zeytinin bereketi ve kültürel önemi ziyaretçilerle buluşturulacak. Böylece hem üreticiler desteklenecek hem de Tarsus’un değerleri daha geniş kitlelere tanıtılacak.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, tüm Tarsusluları ve zeytin dostlarını şenliğe davet ederek, "Şehrimizin en önemli sembollerinden biri olan Sarı Ulak zeytinimizi yaşatmak ve tanıtmak için düzenlediğimiz bu anlamlı şenliğimize tüm hemşehrilerimizi, kıymetli üreticilerimizi ve dostlarımızı davet ediyorum. Şenliğimizde sizlerle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.