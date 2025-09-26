Adana’da düzenlenen Çağdaş Sanatlar Fuarı’nda Mersinli sanatçı Aynur Başdemir’in muz liflerini sanata dönüştürdüğü çalışması büyük ilgi gördü. Başdemir, Türkiye’de ilk kez denenen ’doğadan sanata’ adlı tekniğiyle sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nde öğretmenlik yapan Başdemir, muz liflerini tuvaline taşıyarak kendi ürettiği kök boyalarla doğanın renk hafızasını yeniden canlandırıyor. Eserlerinde yer alan amonit fosilleri yaşamın sürekliliğini simgelerken, kare formlar ise Türk kültüründe dört elementi çağdaş bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Sanatçı, geri dönüştürülmüş muz liflerini kullanarak resim sanatında yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yönüyle eserleri yalnızca estetik bir beğeni sunmakla kalmıyor; çevre duyarlılığı, kültürel bellek ve toplumsal sorumluluk gibi temaları da öne çıkarıyor.

Başdemir’in eserlerini inceleyen Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, sanatın dönüştürücü gücünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.