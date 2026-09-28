Mersin'de 12 yaşında ücretsiz voleybol kurslarına katılarak yeteneği keşfedilen Cennet İrem Çetin, milli takıma kadar yükseldi. U20 Kar Voleybolu Milli Takımı ile Avrupa 3.'lüğü yaşayan Çetin, üniversite eğitimini sürdürürken Antalyaspor formasıyla spor hayatına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen ücretsiz spor kursları, çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların sportif gelişimleri yakından takip edilirken, yetenekleri doğrultusunda daha ileri seviyelere yönlendirilmelerine de destek olunuyor. Büyükşehir Belediyesi voleybol kurslarından yararlanan Cennet İrem Çetin de bu başarı hikayelerinden biri oldu. Voleybola 8 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan Çetin, 12 yaşında Mersin Büyükşehir Belediyesinin voleybol kurslarına katıldı. Burada uygulanan yetenek taramasında başarılı bulunan Çetin, uzman antrenörler eşliğinde profesyonel eğitim aldı.Aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle voleybolda ilerleyen Çetin, şu anda Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitimini sürdürürken, aktif spor hayatına da Antalyaspor formasıyla devam ediyor. 2024 yılında U 20 Kar Voleybolu Milli Takımı kadrosunda yer alan Çetin, Gürcistan'da düzenlenen organizasyonda Avrupa 3.'lüğü elde eden milli takımın bir parçası olarak, bronz madalya kazandıran sporcular arasında yer aldı. 2025 yılında da milli takım çalışmalarını sürdüren Çetin'in voleyboldaki gelişim süreci, çocukların erken yaşta sporla tanıştırılmasının ve yeteneklerinin doğru şekilde yönlendirilmesinin önemini ortaya koydu

'Büyükşehir Belediyesindeki antrenörlerimin bende yeri ayrıdır, çok emekleri var'

Cennet İrem Çetin voleybola 8 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, başlangıç seviyesinde özel bir kulüpte eğitim aldıktan sonra ilerleme döneminde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile tanıştığını ifade etti. Çetin, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinin voleybol kursuna geldiğimde 12 yaşındaydım. Antrenörler çok ilgiliydi. Oyuncuları yetenek taramasına sokuyorlardı. 'Hangi oyuncu, hangi seviyede' onu tespit ediyor ve ona göre gruplandırma yapıyorlardı. Bize o dönem 3 antrenör eğitim veriyordu. Hepsinin bende yeri ayrıdır, çok emekleri var' dedi. Bir dönem voleybolu bırakmayı da düşündüğünü, fakat Büyükşehir Belediyesi antrenörleri sayesinde devam ettiğini anlatan Çetin, 'Hocalarım yeteneğimi fark ederek, ilerlemem şartıyla sporda bir kazanım elde edebileceğimi düşündüler. Bizim kendi altyapımız, A takımımız çok köklü bir yapıydı. Halen aktif olarak devam etmesi, bizim seviyelerimizde ya da bizden daha üst seviyelerde sporcuları kazandırması çok değerli' diye konuştu.

Antrenörlerin her bir sporcuyla tek tek ilgilenmesinin, sporcuların gelişimlerini yakından takip etmelerinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Çetin, 'Her bir sporcunun nerelere gelebileceğini ailelerine anlatıyorlardı. Bizi tribünden izleyen küçük çocukları da teşvik ediyor, sporla tanışmalarını sağlıyorlardı. Bu açıdan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin camiaya sporcu kazandırması ve sporcunun aktifliğini devam ettirmesi için teşvik etmesi çok değerli. Halen de çalışmalarına devam ediyorlar. Aileler,hiç düşünmeden ve kaygıya düşmeden her yaştan çocuklarını kurslara getirip, belediyenin imkanlarıyla tanıştırabilirler'ifadelerini kullandı.