Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ortak kullandığı bin 100 metre uzunluğundaki yol, altyapı çalışmalarının ardından yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Ulaşıma açılan yol, bölgedeki bağ, bahçe ve tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Gülnar'da ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ Mahallelerinin ortak kullanımında olan Bulgara Caddesi, gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gülnar'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bulgara Caddesi'ndeki kapsamlı yol yenileme işlemini tamamladı. Yaklaşık bin 100 metre uzunluğundaki Bulgara Caddesi'nde yürütülen çalışmalarda, öncelikle MESKİ tarafından altyapı düzenlemeleri kapsamında içme suyu hattında yenileme yapıldı. Üstyapı için de yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanılan yol, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Bulgara Caddesi, Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ Mahallelerinin yanı sıra, çevredeki yerleşim alanlarına, bağ ve bahçelere ulaşımda da kullanıldığı ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, Bulgara Caddesi'nin Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ Mahallelerinin ortak kullanımında yer aldığını ve Gülnar çarşı merkezinden başlayıp İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Orman Müdürlüğü ile yerleşim alanlarını birbirine bağladığını ifade etti. Gerçekleştirilen kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından Bulgara Caddesi'nin yeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Dinç, 'MESKİ ekiplerimizce caddemizde içme suyu hattında yenileme çalışması da yapıldı. Bin 100 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Gerekli yatay ve düşey işaretlemeler ile kaldırım çalışmasının da tamamlanmasıyla yolumuz hizmete açıldı' dedi.