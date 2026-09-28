Mersin'de düzenlenen atölyede vatandaşlar, havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanarak yapay renklendirici içermeyen 3 renkli erişte yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de, vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar hem uygulamalı üretim deneyimi kazanıyor hem de kırsal bölgelerin ürünlerini ve üretim kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de gerçekleştirilen son atölyenin konusu ise 3 renkli erişte yapımı oldu. Katılımcılar, erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Atölyede eriştelere renk vermek için yapay boya yerine havuç, pancar ve ıspanak özlerinden yararlanıldı. Doğal özlerle renklendirilen erişteler, turuncu, kırmızı ve yeşilin canlı tonlarıyla görsel bir şölen oluşturdu.

Atölyede düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşların ulaşımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor. Hamzabeyli'ye ulaşan katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda üretim yaparak, kent yaşamının yoğunluğundan uzak, keyifli ve verimli zaman geçiriyor. Yerel ürünlerin tanıtılmasına ve kırsal üretim kültürünün görünür kılınmasına katkı sağlayan atölyeler, aynı zamanda vatandaşların da bir araya gelerek sosyal etkileşim kurmasına imkan sunuyor.

'Vatandaşlarımızın, geleneksel üretim yöntemlerini yerinde öğrenmelerini sağlıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Teknikeri Ayşegül Tor Karacan, gerçekleştirilen atölye hakkında bilgi vererek, 'Kentte yaşayan vatandaşlarımızı kırsala getirerek, burada yıllardır sürdürülen geleneksel üretim yöntemlerini yerinde öğrenmelerini sağlıyoruz. Bugünkü atölyemizde erişte yapımını biraz farklı bir anlayışta ele aldık. Pancar, ıspanak ve havuç gibi ürünlerden elde edilen pürelerle, herhangi bir yapay renklendirici kullanmadan, renkli ve doğal içerikli erişteler ürettik. Atölyemizde hamurun hazırlanmasından yoğurulmasına, dinlendirilmesinden açılıp kesilmesine ve kurutulmasına kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Üreten, emeğini değere dönüştüren tüm kadınların yanında olmaya ve köyümüz atölye çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.