Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 dönemine yönelik güncelleme çalışmalarına katkı sunuyor.

AFAD koordinasyonunda Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen, 'Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'nda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Çalıştaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerden personel katıldı.

Çalıştay kapsamında deprem, sel ve taşkın, orman yangınları ile endüstriyel kazalar başlıklarında çalışma masaları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden temsilcilerin de yer aldığı masalarda, muhtemel ve kötü senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapılarak risklerin azaltılmasına yönelik olay ve önlem tabloları hazırlandı.

5 yıllık afet hazırlığı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 5 yıllık süreçte kritik öneme sahip belediye binalarının deprem performans analizlerinin yapılması, kentteki yapı stokunun risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini planlıyor.

Sel ve taşkın risklerine karşı da köprü, menfez ve geçiş yapılarının mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme yapılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek.

Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça, çalıştaya Mersin İl Afet Risk Azaltma Planının 2027-2031 dönemine yönelik güncelleme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla katıldıklarını belirtti.

Akça, önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştirmeyi planladıkları somut eylemleri belirlediklerini ifade ederek, 'Bizim için afet yönetimi sadece afet anında müdahale etmek değil, afet öncesindeki riskleri bilmek, azaltmak ve kent olarak afete hazırlık kapasitemizi yükseltmek. Bu anlamda depremden sel ve taşkına, orman yangınından kentsel risklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz' dedi.

'Afetlere dirençli bir kent oluşturmak birlikte mümkün'

Özellikle deprem konusunda belediyeye ait kritik öneme sahip binaların deprem performans analizlerini gerçekleştireceklerini kaydeden Akça, kent içerisindeki yapı stoklarının risklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Köprü, menfez ve geçiş yapılarının mevcut durumlarının da değerlendirileceğini aktaran Akça, yetersiz olduğu belirlenen noktalarda iyileştirme projeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmanın yalnızca belediyenin çalışmalarıyla mümkün olmadığını vurgulayan Akça, 'Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi vatandaşların birlikte çalışması gerekmektedir' diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD koordinasyonunda yürütülen sürecin paydaşlarından biri olduğunu belirten Akça, deprem, sel ve taşkın, orman yangınları ile endüstriyel kazalar başlıklarında oluşturulan masalarda ilgili birimlerle aktif şekilde rol aldıklarını kaydetti.