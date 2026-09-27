Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 2026-2027 yeni sanat sezonunun açılışını Akdeniz manzarası eşliğinde verdiği konserle yaptı. Kültür Parktaki amfi tiyatroda düzenlenen konserde Mersinliler, sevilen eserlerle müzik dolu bir akşam yaşadı.

Denizden gelen esinti ve Akdeniz'e vuran yakamozun eşlik ettiği konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her yaştan Mersinlinin katıldığı gecede Kent Orkestrası, Orkestra Şefi Anıl Aydın yönetiminde sahne alarak sevilen eserleri seslendirdi.

'Sanat sezonu hiç bitmedi'

Yeni sanat sezonunun ilk konserini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, yaz boyunca kültür-sanat etkinliklerinin devam ettiğini söyledi. Sanal, 'Büyükşehir Belediyesinde sanat sezonu hiç bitmedi. Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri, Yaz Dostum Konserleri, sahillerde, köylerde, yaylalarda, her yerde Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat faaliyetleri hiç hız kesmeden devam etti. Şimdi sezonun açılışı Kent Orkestramızın şahane bir konseriyle sahilde, bu güzel atmosferde, güzel havada başladı' dedi.

Eylül ayından mayıs ayına kadar Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği grupları ve Şehir Tiyatrosu tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Sanal, Mersinlileri etkinliklere katılmaya davet ederek, 'Bizi yalnız bırakmasınlar. Bizimle birlikte olmaları, salonlarımızı doldurmaları bize onur veriyor' diye konuştu.

'Seyircilerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz'

Orkestra Şefi Anıl Aydın ise yeni sanat sezonu için birbirinden farklı konser ve repertuvarlardan oluşan bir program hazırladıklarını belirtti. Aydın, 'Bu sene birbirinden farklı konser ve repertuarlarla sene boyunca gerçekleşecek bir konser programı hazırladık. Seyircilerimizle bir arada olacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını şimdiden yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Mersin'in kültür ve sanat açısından önemli bir şehir olduğunu dile getiren Aydın, vatandaşlara konser programlarını takip etmeleri çağrısında bulunarak, 'Bütün bir sezon boyunca seyircilerimize önceden yapacağımız duyurular ve tanıtımları kaçırmaksızın şimdiden yerlerini alırlarsa onlar için çok keyifli bir Kent Orkestrası sanat sezonu olur. Alkışları bizlerle olsun' dedi.

Mersinliler konserden memnun kaldı

Konseri izleyen vatandaşlar da Kent Orkestrasının performansından memnun kaldıklarını belirtti. Sadık Atabey, konserin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek, Kent Orkestrasının salon konserlerini de takip ettiklerini ve yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Üniversite eğitimi için ilk kez Mersin'e gelen Batın Yeşildağ ise kentte çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirterek, Mersin'i öğrenciler açısından da hareketli ve etkinlik bakımından zengin bir şehir olarak değerlendirdi.

Konseri ailesi ve arkadaşlarıyla izleyen Filiz Toprak da seslendirilen eserleri beğendiğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerini takip ettiklerini söyledi.

Kent Orkestrasının konseri, vatandaşların alkışları eşliğinde sona erdi.