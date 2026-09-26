Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Beylice Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmalar ile yeni dönemde yapılması planlanan hizmetleri değerlendirdi.

Beylice Mahallesi'ndeki buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ali Boltaç, mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Boltaç, bir vatandaşın evine de giderek ihtiyaçları yerinde inceledi.

Beylice'de yol çalışmaları sürüyor

Beylice Mahallesi'nde bugüne kadar yaklaşık bin 400 metre yol bakım çalışması gerçekleştirildiği, 19 bin 500 metrekarelik alanda ise reglaj ve tesviye çalışması yapıldığı belirtildi. Ulaşım güzergahlarında bypass malzeme serimiyle yolların kullanım koşullarının da iyileştirildiği kaydedildi.

Mahalle sakinlerinin özellikle yol ve ulaşım konusunda ilettiği talepleri değerlendiren Başkan Boltaç, bir sonraki ihalede Beylice için yaklaşık 3 bin metrekare parke çalışmasının yer alacağını açıkladı. Asfalt yama çalışmalarının da önümüzdeki haftalarda ihtiyaç duyulan noktalarda başlayacağını ifade etti.

Sathi kaplama talebinin de gündeme geldiği buluşmada Boltaç, güzergahın teknik açıdan incelenerek uygun uygulamanın belirlenmesini istedi. Yolun mevcut durumuna göre gerekli çalışmanın yapılacağını belirten Boltaç, 'Beylice'ye sözüm olsun' diyerek sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Temizlik hizmetleri ve sosyal ihtiyaçlar da görüşüldü

Mahallede temizlik hizmetlerine ilişkin talepleri de değerlendiren Boltaç, mevcut 13 konteynerin bakımının yapıldığını, 6 yeni konteynerin de mahalleye kazandırıldığını belirtti. Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen 20 masa ve 100 sandalyenin de temin edileceğini söyledi.

Halk buluşmasının ardından mahalle sakinlerinin hazırladığı sofrada vatandaşlarla sohbet eden Boltaç, kendisine iletilen talep ve ihtiyaçları dinledi. Bir vatandaşın evini de ziyaret eden Boltaç, ihtiyaçları yerinde inceleyerek yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beylice'nin doğal ve tarihi değerleri korunacak

Beylice'de düzenlenen kültür ve sanat programlarının vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirten Boltaç, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Boltaç, mahallede bu tür programların devam edeceğini kaydetti.

Beylice'nin doğal ve tarihi değerlerine de dikkat çeken Boltaç, Kadıncık Kanyonu ve çevresindeki tarihi alanların önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Bölgenin doğal yapısı ve yaşam kültürünün korunarak tanıtılması gerektiğini belirten Boltaç, turizmden oluşacak ekonomik değerin bölge halkına katkı sağlamasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Boltaç, 'Beylice'nin taleplerini hemşehrilerimizden doğrudan dinledik. Yolundan temizliğine, muhtarlığımızın ihtiyaçlarından sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar konuştuğumuz her başlığı ilgili ekiplerimizle birlikte değerlendireceğiz. Beylice'nin bugününü iyileştirirken yarınını da korumak istiyoruz. Bu mahallenin doğal ve tarihi değerlerini yaşatacak, hemşehrilerimizin yaşamına doğrudan katkı sunacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.