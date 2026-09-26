Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736 bin 854 adet kâğıt faturanın basımı önlendi. Vatandaşlar, içme suyu faturalarını SMS ve e-posta yoluyla dijital ortamda alabiliyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiği kaydedildi. Bu kapsamda sunulan dijital fatura uygulamasıyla vatandaşların, içme suyu faturalarını kağıt yerine SMS ve e-posta yoluyla dijital ortamda görüntüleyebildiği aktarıldı.

Kuruman yapılan açıklamada:' MESKİ, çevreye duyarlı uygulamalarıyla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor. MESKİ'nin dijital dönüşüm anlayışı vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda kağıt tüketiminin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini hedefliyor. Dijital faturaya geçişle birlikte bugüne kadar 736 bin 854 adet kağıt fatura basımının önüne geçildi. Doğaya katkı sunmak ve faturasını dijital ortamda almak isteyen vatandaşlar, 'TEKSİN Alo 185 Çağrı Merkezi', MESKİ WhatsApp İletişim Hattı (0324 185 00 00), www.meski.gov.tr web sitesi ile tüm MESKİ şubelerinden kolaylıkla dijital faturaya geçiş yapıyor' denildi.