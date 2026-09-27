Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve başvuru şartlarını taşıyan gençlere 2026-2027 eğitim döneminde 30 bin TL'ye kadar geri ödemesiz öğrenim yardımı verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversiteyi kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden gençlere ilk yıl için geri ödemesiz öğrenim yardımı sağlanacak.

2026-2027 eğitim döneminde 2 yıllık ön lisans programını kazanan öğrencilere 10 bin TL, 4 yıllık bölümlere yerleşenlere 20 bin TL, 5 yıllık bölümlere yerleşenlere 25 bin TL, 6 yıllık bölümlere yerleşenlere ise 30 bin TL öğrenim yardımı yapılacak.

Destekten, ailesi Mersin'de ikamet eden ve devlet üniversitelerini veya KKTC dahil vakıf üniversitelerinin tam burslu bölümlerini kazanan öğrenciler, diğer başvuru şartlarını da taşımaları halinde yararlanabilecek.

'Öğrenim yardımı eğitim sürelerine göre değişiyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla öğrencilere yönelik destekleri artırarak sürdürdüklerini söyledi. 2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen öğrencilerin öğrenim yardımından yalnızca ilk yıl yararlanabileceğini belirten Karakuş, destek miktarlarının bölümlerin eğitim sürelerine göre değiştiğini ifade etti.

Karakuş, 'Bu yıl ön lisans bölümlerini kazanan öğrencilerimize 10 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 20 bin TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 25 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 30 bin TL geri ödemesiz bir yıl öğrenim yardımında bulunacağız' dedi.

Başvurular internet sitesi ve TEKSİN üzerinden yapılabilecek

Başvuru sürecinin başladığını belirten Karakuş, öğrencilerin Mersin Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi veya TEKSİN uygulaması üzerinden çevrim içi başvuru yapabileceğini söyledi. Karakuş, online başvurunun ardından gerekli evrakların en yakın kurs merkezine teslim edilebileceğini ve banka kartlarının da kurs merkezlerinden alınabileceğini kaydetti.

Karakuş, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle, gençlerimize ve ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'Bizim için çok büyük bir avantaj'

Büyükşehir Halkkent Kurs Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan ve Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü kazanan Ebrar Yeter de kurs merkezindeki bir yıllık hazırlık sürecinin verimli geçtiğini söyledi.

Rehberlik hizmetleri, ders programları ve deneme sınavı analizlerinin sınava hazırlanmasına önemli katkı sağladığını belirten Yeter, 'Bir yıl kadar burada eğitim aldım ve gayet memnundum. Hocaların ders işleyişi ve bizim üzerimizdeki etkileri çok güzeldi. Rehberlik hocamız sürekli ilgileniyordu. Ders programları ve deneme sonrası analizler yapılıyordu. Gayet verimli bir yıl oldu benim için. Onlar sayesinde kazandım diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Öğrenim yardımının kendisi için önemli bir destek olduğunu dile getiren Yeter, '4 yıllık bir üniversite kazandım ve 20 bin TL öğrenim desteği alacağım. Bizim için çok büyük bir avantaj' dedi.

Mersin Üniversitesini kazanan Yağmur Üren ise üniversite eğitiminin kitap ve diğer ihtiyaçlarla birlikte önemli bir masraf oluşturduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımının kendisine katkı sağlayacağını söyledi. Üren, 'Orta gelirli bir ailedeyim. Üniversite kitaplarıyla diğer ihtiyaçlar, önemli bir masraf tutuyor. Belediyenin bana sağladığı bu yardımın çok işime yarayacağını düşünüyorum' diye konuştu.