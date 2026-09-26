Eğitim-Bir-Sen Mersin Şube Başkanlığı’nın Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar 13 ilçede gerçekleştirdiği Olağan İl Kongresi delege seçimleri tamamlandı. 46 sandıkta yapılan seçimlerde mevcut Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız’ın aday gösterdiği 150 delegenin tamamı seçildi. 12 doğal delegenin de eklenmesiyle Yıldız’ın listesi kongre sürecine 162 delegeyle girdi.

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube’de Olağan İl Kongresi öncesinde gerçekleştirilen delege seçimleri sona erdi. Mersin genelinde 13 ilçede kurulan 46 sandıkta sendika üyeleri delegelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Mevcut Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız’ın aday gösterdiği 150 delege adayının tamamı, yapılan oylamalar sonucunda delege olarak seçildi.

Seçim sürecinde rakip listenin daha önce aday göstermediği 99 delege adayının delegeliği kesinleşmişti. Bugün gerçekleştirilen seçimlerle birlikte kalan delegeler de belirlenirken, Yıldız’ın aday gösterdiği toplam 150 isim delege seçilmeyi başardı.

12 doğal delegeyle sayı 162’ye ulaştı

Seçimle belirlenen 150 delegenin yanı sıra 12 doğal delegenin de katılımıyla Ertuğrul Yıldız’ın listesi Olağan İl Kongresi öncesinde toplam 162 delegeye ulaştı.

Böylece Anamur’dan Çamlıyayla’ya uzanan seçim sürecinin sonunda Yıldız’ın listesi, açıklanan sonuçlara göre 162-0’lık delege dağılımıyla kongreye gitme hakkı elde etti.