A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk müsabakada Kocaeli'de Fransa'ya 1-0'lık skorla yenilirken, İtalya da evinde Belçika'ya 2-0 kaybetti. A Milliler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda oynayacak.



İtalya ile 17. randevu

A Milli Takım, İtalya ile tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 10, İtalya 29 gol kaydetti.

Milliler, İtalya ile son olarak 4 Haziran 2024 tarihinde deplasmanda özel maçta mücadele etti ve 0-0 berabere kaldı.



Millilerin 656. karşılaşması

A Milliler, 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 244 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 906 gol kaydederken, kalesinde ise 933 gole engel olamadı.



Vincenzo Montella'nın 38. maçı

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 28'i resmi, 9'u da özel olmak üzere 37 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 11 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.



Bursa'da 11. milli maç

Milliler, Bursa'da bugüne kadar 7'si resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 10 müsabakaya çıktı. . Söz konusu mücadelelerde milliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. A Milliler, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 3. kez oynayacak. Ay-yıldızlılar, Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Michael Oliver düdük çalacak

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını vatandaşları Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak.



Uğurcan Çakır cezalı

A Milli Futbol Takımı'nda, Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır, İtalya müsabakasında forma giyemeyecek. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün de oynaması beklenmiyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)



İtalya'yı Roberto Mancini çalıştırıyor

İtalya'da bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini görev yapıyor. Temmuz ayında teknik direktörlük görevine getirilen Mancini, ilk müsabakasında Belçika'ya 2-0'lık skorla kaybetti.