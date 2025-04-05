Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, özel çocuklara yönelik ‘Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi’ veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde haftada bir kez olmak üzere 6 ay boyunca devam eden eğitimler sayesinde, çocukların odaklanma becerileri gelişiyor.

Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için sunduğu hizmetlerle engelleri kaldırırken, gerçekleştirdiği projelerle her yaş grubundaki vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam sunmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen ‘Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi’ ise 7-12 yaş arasındaki özel çocuklar ve ailelerinin yüzlerini güldürüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde haftada bir kez olmak üzere 6 ay boyunca devam eden eğitimler sayesinde çocukların odaklanma becerileri gelişiyor. Çocuklar, derslerdeki parkurlarda hem enerjilerini atıyor, hem de sporla iç içe büyüyor. Öğretmenler ise temel spor becerilerine yönelik çalışmaları tamamlayan çocukları, eğilimlerine göre farklı spor branşlarına da yönlendirebiliyor.

"Eğitimler, özel çocukların gelişimine katkı sağlıyor"

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, düzenlenen Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitiminin özel çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti. Özel çocukların kısıtlı hareket ettiklerini ve yön becerilerinin çok zayıf olduğunu ifade eden Yılmaz, "Odaklanma becerileri de düşük olduğu için enerjilerini çok verimli kullanamıyorlar. Temel spor becerilerine yönelik çalışmaları tamamladıktan sonra kuvvet, transfer, yön değiştirme, sürat eğitimi ve parkur becerileri veriyoruz. Bu becerileri sayesinde çocukların lokomotor becerileri, manipülatif becerileri ve denge sistemleri iyileşmeye yönelik eğilim gösteriyor. Temel spor becerilerini kazandıktan sonra, çocukların psikolojik ve fiziksel eğilimleri ortaya çıkıyor. Çocukları uygun spor branşlarına yönlendirip akabinde algı, yetenek ve uygulama becerilerinin geliştiğini görüyoruz" dedi.

Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi’nden yararlanma kriterlerini de aktaran Yılmaz, "Çocuğun, 12 yaş altı ve Sağlık Kurulu Raporu’nun en az yüzde 40 olması gerekiyor. Değerlendirme derslerinin ardından, aktif derslere başlıyoruz. 6 ay boyunca haftada bir defa seanslara katılıyorlar. Kurumumuz özel çocuklara her zaman açık. Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten diledikleri zaman faydalanabilirler" diye konuştu.

"Göz teması bile yoktu"

Eğitimden yararlanan Cemre’nin annesi Şengül Yavuz, 4,5 yaşında Atipik Otizm teşhisi konulan kızının uzun zamandır özel eğitim aldığını belirtti. Bir yıl boyunca Otizm Aile Danışma Merkezi’nden faydalandıklarını ifade eden Yavuz, daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sportif beceri derslerine katıldıklarını söyledi. Yavuz, "Cemre’de çok güzel gelişmeler oldu. Hiçbir şey yapamıyordu ve içinde korku vardı. Göz teması bile yoktu. Şimdi hemen karşılık veriyor. Çocuğumu şu an çok daha iyi görüyorum. Umutluyum ve mutluyum" ifadelerini kullandı.