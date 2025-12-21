Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bulunan Karayakup İlkokulu ve Ortaokuluna bilgilendirme ve tanıtım ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında öğrencilere trafik ve asayiş konularında bilgilendirme yapan jandarma personeli, jandarmanın görev ve sorumluluklarını anlatarak öğrencilere güvenli yaşam konusunda farkındalık kazandırdı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, jandarmaya olan güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla sohbet etti.

Etkinlikte öğrencilere Trafik Jandarması boyama kitabı ile hikaye kitabı hediye edilirken, jandarma köpek unsurları tarafından eğitimli köpeklerle kısa bir gösteri sunuldu. Gösteri, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Ziyaret, Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması eşliğinde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.