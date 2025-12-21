Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, 'Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Dil savunması, vatan savunmasıdır' dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi ile Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Medeniyet Okumaları Topluluğu iş birliğinde, 'Dilimiz Kimliğimizdir' adlı konferans düzenlendi. Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, milli ve manevi değerlere yönelik etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirterek, 'Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi, dilimizi koruma ve değerlerimize sahip çıkma noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. Bu anlamlı konferans için üniversitemiz adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Dil, düşünenin, bilenin ve söyleyenin kalemidir'

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Kurucu Başkanı Mustafa Erim ise derneğin amacının toplumda dil bilincini yerleştirmek, Türkçenin doğru kullanımını yaygınlaştırmak ve edebiyatın gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Erim, cadde ve meydanlardaki tabela kirliliğine dikkat çekerek, 'Kadim medeniyetimizin birikimi, bu topraklardan yetişen ilim ve irfan sahipleriyle yüzyıllardır yolumuzu aydınlatmıştır. Düşünen bilir, bilen söyler, söyleyen yazar. Dil, düşünenin, bilenin ve söyleyenin kalemidir' diye konuştu.

'Geleceğimizin güvencesi gençliğimizdir'

TDED Mersin Şubesi Başkanı Muharrem Köse de dernek çalışmaları ve üniversitede kurulan Medeniyet Okumaları Öğrenci Topluluğunun faaliyetlerine değinerek, gençlerin uydurma kelimelere ve yabancı dil özentisine karşı Türkçeye sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Köse, 'Gençlerimizin 'dilimiz kimliğimizdir' konulu sergilerini gördükçe geleceğimizin güvencesinin bu gençlik olduğunu daha iyi anlıyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 'ümidin varsa engelin yoktur' ve 'yeter ki gönüller engelli olmasın' konulu deneme yarışmamıza öğrencilerimizin eserlerini bekliyoruz' dedi.

'Dil savunması, vatan savunmasıdır'

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ise Mersin Şubesinin, derneğin 26 şubesi arasında yapılan değerlendirmede ilk üçe girerek başarı ödülü aldığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Türkçenin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken Erdem, 'Yaklaşık 250 milyon konuşuruyla dünyanın en büyük dilleri arasında yer alan Türkçe; bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, basın-yayın dilindeki özensizlik, ticari hayattaki yabancı kelime alışkanlığı ve yabancı dilde eğitim hayranlığı nedeniyle ciddi tehdit altındadır. Sosyal medyada kullanılan kuş dili gençlerin iletişim dili haline gelmektedir' ifadelerini kullandı.

Dil sorunlarının aynı zamanda bir kimlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdem, 'Dilini ve kültürünü kaybeden milletler tarih sahnesinden silinmiştir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Vatanı önce dil, sonra ordu bekler'. Dil savunması, vatan savunmasıdır' diye konuştu.

Tabela kirliliğine dikkat çekti

Dildeki yabancılaşmanın en yoğun yaşandığı alanlardan birinin tabela kirliliği olduğunu söyleyen Erdem, bu kapsamda 2018 yılında TSE tarafından kabul edilen standartlara değindi. Erdem, 'Bu düzenlemeyle yön levhalarının Türkçe olması, yabancı dildeki ifadelerin ise Türkçenin yüzde 25'i büyüklüğünde kullanılması kuralı getirildi. Belediyelerin iş yeri ruhsatlarında bu standartları şart koşmasıyla şehirlerimizdeki dil karmaşası sona erecektir' diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.