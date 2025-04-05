Kocaeli’de "Uluslararası Sıfır Atık Haftası" kapsamında öğrencilere yönelik Ormanya’da kitap okuma ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimleri sonucunda tüm dünyada kabul gören "Uluslararası Sıfır Atık Haftası" tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de birçok farklı etkinlikle kutlandı. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik sıfır atık temalı kitap okuma ve boyama etkinlikleri düzenlendi. İlkokul öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlikte bez kalem kutu boyama çalışması ve Ormanya Açık Hava Kütüphanesi’nde sıfır atık temalı "Kocaeli’de Sıfır Atık; Alp, Yahya Dede’den Sıfır Atık Öğreniyor" isimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Alana bando karşılaması ile giren öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğlenerek öğrendikleri bir gün geçirdi.