Mersin Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte kadınlara erken tanı ve muayene eğitimi verirken, yoga ile sağlıklı yaşamı teşvik etti.

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde meme kanserine dikkat çekmek için yoga etkinliği düzenlendi. Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerde, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yararlanan özel bireylerin anneleleri ilk kez yoga deneyimi edinirken, Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat ise kadınlara meme kanserinde erken tanı ve teşhisin önemini anlattı.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Çat, Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde her yıl Ekim ayında farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Çat, hareketsiz yaşamın meme kanseri başta olmak üzere tüm kanser tiplerini ve kronik hastalıkları tetiklediğini söyleyerek, "Yoga gibi egzersizlerle kişiler, ruhsal açıdan doygunluğa ulaşıp, bedensel ve ruhsal sağlıklarını pozitif yönde dönüştürebiliyor" dedi.

"Erken tanı hayat kurtarıyor"

Kadınlarda en sık tanı alan hastalıkların başında meme kanserinin geldiğine dikkat çeken Çat, meme kanserinin tamamen tedavi edilebilir ve erken tanı ile önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı. Çat, tarama programlarının çok genişletildiğini ve meme kanseri tedavisinde desteklerin arttığını belirterek, kadınların her yıl düzenli tarama ve kişisel muayene yapmalarının önemini vurguladı. Etkinlikte, kadınlara meme muayenesi eğitimi veren Çat, "Çok basit bir yöntemle, 2 dakikalık bir muayene yaparak kitlelerin erken teşhisi mümkün olabilir. Genetik nedenler bazı kadınlarda kanseri artırıyor. Bu nedenle, ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar 35 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak meme muayenesi yaptırmalı; 2 senede bir olmak üzere mamografi ile meme kanseri taramasına girmelidir. Herhangi bir aile öyküsü bulunmayan kişiler ise 40 yaşından itibaren 2 yılda bir mamografi tetkiki yaptırmalıdır" diye konuştu.

Meme kanserinde risk faktörlerinin özellikle araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıktığını belirten Çat, hareketsiz yaşamın kanseri tetikleyen önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. Çat, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın kanseri önlemede etkin rol oynadığını ifade ederek, "Diyetisyenlerimizin önerdiği, özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olan Akdeniz tipi beslenmeyi kişilerin hayatına katmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"Sigara dumanına maruz kalan kişiler de kanser tehdidi altında"

Meme kanseriyle birlikte diğer kanser türlerinde de sigaranın önemli bir tetikleyici olduğunu kaydeden Çat, "Sigara, sadece içen için değil, sigara dumanına maruz kalan kişiler için de aynı etkiyi oluşturuyor ve kansere sebep olan faktörlerin başında geliyor. Alkol kullanımı ise vücuttaki kanser hücrelerinin artmasına ve kanser hastalıklarının oluşmasına neden oluyor. Bilinenin aksine genetik faktörler, bunların yanında çok daha az bir paya sahip" ifadelerine yer verdi.