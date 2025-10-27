Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Eyvah Nadir’ oyununu yeniden sahneye taşıdı. Oyun izleyiciden tam not alırken, sanatçı Mehmet Naci İdişçi sahnede sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı ‘Eyvah Nadir’ oyununu yeniden seyirciyle buluşturdu. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun nadide örneklerinden olan ve Ahmet Önel’in kaleminden çıkan, Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez’in yönettiği ve sanatçı Mehmet Naci İdişçi’nin sahnelediği oyun, izleyiciden tam not aldı. Oyun sonunda ise sanatçı Mehmet Naci İdişçi, sahnede diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Salondaki izleyiciler bu özel ana alkışlar ve coşkuyla eşlik etti.

"Seyircimizle yeniden buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, ‘Eyvah Nadir’ oyununu yeniden sahneledikleri için büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Erdönmez, "Geçtiğimiz sezon repertuarımıza aldığımız ve yönetmenliğini üstlendiğim ‘Eyvah Nadir’ oyunuyla yeniden seyircimizle buluşuyoruz. Prömiyerden sonra bir kez daha sahnelemiştik ancak sanatçı arkadaşımız Naci İdişçi’nin geçirdiği elim bir kaza nedeniyle kısa bir ara vermek zorunda kalmıştık. Seyircimizin sevgisine mazhar olan bu oyunu bu sezon tekrar izleyiciyle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Mersinli sanatseverlerle bu eseri yeniden paylaşmak bizler için çok değerli" dedi.

Oyunu izlemeye gelen seyircilerden Pınar Kıran, uzun bir aradan sonra tiyatroya geldiğini belirterek, "Oyun muhteşemdi, çok beğendik. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu tür kültürel etkinlikleri çok değerli. Üstelik herkesin erişebileceği ekonomik düzeyde olması bizler için çok önemli"ifadelerini kullandı.