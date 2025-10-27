Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için kurs merkezlerinde günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye sıcak öğle yemeği desteği verdiği bildirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere hem eğitim hem de öğle yemeği desteği sağlıyor. Mersin merkez ve Tarsus’ta bulunan 15 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye öğle yemeği veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nde Gıda Mühendisleri denetiminde hazırlanarak kurs merkezlerine ulaştırılan yemek hizmeti sayesinde sabah kursa gelen öğrenciler okul öncesi, öğleden sonra kursa katılanlar ise okul dönüşü sıcak öğle yemeği imkanından yararlanıyor. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bu hizmetle sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı da sağlıyor.

"Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri için beslenmenin öneminin farkındayız"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, merkez ilçelerde ve Tarsus’ta bulunan 15 LGS Kurs Merkezi’nde günlük yaklaşık 3 bin öğrenciye öğle yemeği desteğinde bulunduklarını anlattı. Karakuş"Bunu geçen yıllarda da uygulamıştık. Velilerimizden ve öğrencilerimizden gelen memnuniyetle, öğle yemeği hizmetimizi bu yıl da artırarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi zihinsel alanda desteklerken, aynı zamanda hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için beslenmelerinin öneminin farkındayız. Bunu da aşhanemizde pişen ve Gıda Mühendisleri tarafından denetlenen yemeklerimizle sağlıyoruz" dedi. Karakuş, sabah kursa gelen öğrencilerin okula gitmeden, öğleden sonra grubunun ise okul dönüşü öğle yemeklerini yediğini sözlerine ekledi.

Kurs merkezinden de öğle yemeklerinden de çok memnun olduğunu kaydeden 12 yaşındaki Miraç Karvar, "Okuldan çıktıktan sonra buraya geliyoruz. Buranın yemek imkanları bizi gerçekten çok iyi etkiliyor. Yemekler çok güzel, annemin yaptıkları gibi. Kurs merkezinin öğle yemeği imkanı olmadan önce, maddi şartlardan dolayı çok zorlanıyorduk" diye konuştu.