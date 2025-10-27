Mersin’in Erdemli ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Tarama Birimi tarafından yapılan çalışmalarda 483 kadına mamografi çekildi, 13’ü ileri tetkik için sevk edildi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Tarama Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Meftune Menteş, dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, "Ülkemizde her 18 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşımaktadır.40-69 yaş arası kadınların iki yılda bir ücretsiz mamografi yaptırmaları önemlidir"dedi.

Dr. Menteş, ay boyunca hastaneler, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde bilgilendirme stantları kurulduğunu, ayrıca farklı kurumlarda ve halk eğitim merkezlerinde eğitimler düzenlendiğini ifade etti.Ekim ayında 483 kadına mamografi çekildiğini, 13 kadının ileri tetkik için sevk edildiğini aktaran Menteş, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Menteş, ayrıca, vatandaşları ücretsiz kanser taramaları için aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine, KETEM ve toplum sağlığı merkezlerine başvurmaya davet etti.