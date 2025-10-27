Türkiye’de zeytinyağının yüzde 20’sini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde üreticilerin hasadıyla birlikte fabrikalarda mesai başladı. Bu yıl 120 bin ton zeytin ile 10 bin ton civarında da yağ rekoltesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin’in Mut ilçesinde hasat başladı. Hem sofralık hem de yağlık zeytinin yetiştiği bölgede sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, tırmıklarla hasat yapıyor. Ardından hasat edilen zeytinlerden sofralık olanlar boyuna göre ayrılıyor. Bir kısmı normal zeytin olarak tüketilmesi için ayrılırken, bir kısmı da yağ üretim tesislerine gönderiliyor. Elek numarasına göre kilogramı 60 liradan başlayıp 85 liraya kadar alıcı bulan zeytinin yağ fiyatının ise 300 TL civarında olduğu belirtildi.

"120 bin ton hasat bekleniyor"

İlçedeki rekolte beklentisiyle ilgili bilgi veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "2025-2026 yılı zeytin ve zeytinyağı hasadımız başladı. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı biraz düşük. Bu yıl takriben 120 bin ton zeytin, 10 bin ton civarı da zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız var. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnun. Şu anda üreticinin yüzünü güldürmekte. Zeytin fiyatı 60 ile 85 lira arasında değişmekte" dedi.

Üretici Mehmet Çaltı ise, "Bu yıl hava şartlarından dolay zeytin verimimiz çok düşük. Kalitesi yüksek ama ürünün onda birini alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı çekimi hakkında bilgi veren makina operatörü Ali İhsan Şahin de, "Dökülen zeytinlerimiz buradan üniteye gider sonra da makineye yağ olmak için yol alır. Daha sonra makineden yağ olarak çıkar sofralara gönderilir" ifadelerini kullandı.