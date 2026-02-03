Akdeniz Belediyesi tarafından mahallelerde hizmet veren Kültür ve Sanat Evleri, kadınlar ve gençlere yönelik mesleki eğitimlerle hem üretimi teşvik ediyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Bu merkezlerden biri olan Bekirde Kültür ve Sanat Evi, genç yaşta girişimciliğe adım atan örnek bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Canan Geçer, Kültür ve Sanat Evinde aldığı seramik eğitimi sayesinde kendi atölyesini kurma yolunda önemli bir adım attı. Genç kursiyer, ürettiği el emeği ürünlerle hem kendi harçlığını kazanmayı hem de aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Annesinin soğuk seramik kursuna katılmasıyla Kültür ve Sanat Evine misafir olarak gelen Canan Geçer, burada yapılan çalışmalardan etkilenerek kurslara ilgi duymaya başladı. Kurs öğretmeninin yönlendirmesiyle seramik eğitimine başlayan Geçer, kısa sürede kendini geliştirerek yeteneğini üretime dönüştürme kararı aldı.

Evde de çalışmalarını sürdürmek isteyen Geçer, ailesinin desteğiyle evlerinin altında bulunan deponun bir bölümünü atölyeye dönüştürdü. Kız kardeşinin de katkılarıyla kurulan küçük atölyede, mekanın düzenlenmesinden duvar boyamasına ve dekorasyonuna kadar tüm detaylar gençlerin kendi emeğiyle tamamlandı.

Atölyesinde üretimlerini sürdüren Canan Geçer, seramik süslemelerini tabak, tablo ve kupa bardak gibi ürünlerle birleştirerek satışa sunmayı amaçlıyor. Aldığı eğitimin kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden Geçer, sanatsal yönünü geliştirirken ekonomik kazanç elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

'Gençlerin erken yaşta meslek edinmesine katkı sağlıyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Kültür ve Sanat Evlerinde verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kültür ve Sanat Evlerimiz aracılığıyla sunduğumuz bu eğitimler, özellikle gençlerin erken yaşta meslek edinmesine, kadınların üretime katılmasına ve mahallelerde sosyal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. 2026 yılında da Kültür ve Sanat Evlerimizdeki mevcut kursları, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.'

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 10 kültür ve sanat evinde verilen kurslar, katılımcıların yeteneklerini geliştirerek üretime yönlendirmeyi sürdürüyor.