Mersin'de kafede iki grup arasında çıkan kavgada gençler birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir gencin diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavradığı ve yumrukladığı, diğer gençlerin ise mekan içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Bazı sandalyelerin devrildiği, bazı müşterilerin masalarından kalkarak hızla uzaklaştığı kavgada çalışanların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.