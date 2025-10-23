Mersin’de jandarma tarafından yapılan operasyonda 20 bin 360 dolu, 15 bin boş kaçak makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsı yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak için operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 20 bin 360 dolu makaron, 15 bin boş makaron, 3 bin 620 sigara sarma kağıdı, 5 bin sigara filtresi, 5 bin 700 şeffaf sigara poşeti ve 42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.