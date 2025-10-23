Mersin’de 1. derece sit alanında dedektörle kaçak kazı yapan yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde dedektör ve portatif kürekle kaçak kazı yapan bir kişiyi tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 1 dedektör, 1 portatif kürek, 10 sikke ve 7 madeni para ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve madeni paralar, Silifke Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.