Mersin’in Silifke ilçesinde 23 okuldan 90 öğrenci zeka ve strateji becerilerini turnuvada sergiledi.

Silifke’de Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi. 23 okuldan 90 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler zeka ve strateji becerilerini sergiledi. Yapılan turnuva sonunda Gazipaşa İlkokulundan Çınar Yaşar, Atatürk Ortaokulunda Kıvanç Erdem, Tomruk ve Silifke Anadolu Lisesinden Esma Nur birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Şube Müdürü Bülent Akşahin tarafından verildi.

Tören sonunda turnuvaya katılan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.