Mersin’in Silifke ilçesinde bir anne, kazada yaralanan kızının iyileşip taburcu olduğu hastaneye 4 adet çocuk yatağı ve etajer bağışladı.

Geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaralanıp Silifke Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kevser Yıldırım’ın (15) iyileşip taburcu edilmesinin ardından anne Hatice Yıldırım (39), Silifke Devlet Hastanesine duyduğu minnettarlığa karşı örnek bir davranış sergiledi. Anne Yıldırım, çocuk hastaların daha sağlıklı ve konforlu şartlarda tedavi görebilmesi amacıyla 4 adet çocuk yatağı ve etajer bağışladı.

Hatice Yıldırım, "Benim çocuğum bir yatakla yeniden hayata döndü. Şimdi başka çocuklar o yataklarda iyileşsin istiyorum. Silifke Devlet Hastanesinde kızımın sağlığı ile yakından ilgilenen doktor, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Güngör ise yapılan bağışın anlamına dikkat çekerek, "Gösterdiğiniz metanet ve ardından hastanemize yapmış olduğunuz çocuk yatağı bağışı, bizlere umut ve insanlık adına ilham vermiştir. Minik hastalarımızın iyileşme yolculuğuna sunduğunuz bu değerli katkı için en içten teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Törende Hatice Yıldırım’a teşekkür plaketi verildi.