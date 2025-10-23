Mersin’nde seyir halindeki karbondioksit tankerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı ve profesyonel şekilde müdahalesi felaketi önledi.

Olay, Tarsus-Pozantı otobanının Pozantı istikameti Tekir rampası Tarsus yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ADJ 387 plakalı karbondioksit tankeri seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, durumu fark ederek tankeri güvenlik şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis ekipleri bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla yolu trafiğe kapatarak, gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Ters yönden kontrollü şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yüksek patlama riski taşıyan tankere son derece dikkatli bir biçimde yaklaşarak, dış yüzeyinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ekipler kendi can güvenliklerini alarak koordineli, soğukkanlı ve titiz bir çalışma yürüttü. Hızlı ve etkili müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bir facianın önüne geçildi. Patlama riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.