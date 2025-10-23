Mersin’de ağızlıksız gezdirilen ‘Rottweiler’ cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kızını korumaya çalışan Şadiye Armut, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Anne, "Beni sol taraftan kavrayıp bırakmadı. Çocuklarımı parçalayacaktı. Şikayetçi oldum ve şikayetimden geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Olay, dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek, çocuklarını almaya giden Şediye Armut’a saldırdı. Kızını koruyan kadını sırt kısmından ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen motokuryeye saldırdı. Yere düşen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı. Yaralanan 2 kişide hastanede tedavi edildi. Vücudunun sol tarafından ısırılarak yaralanan Şadiye Armut, yaşadıkları korku dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Beni sol taraftan kavrayıp bırakmadı"

Anne Armut "Çocuklarımızı okuldan aldık, eve doğru gidiyorduk. Işıklardan koşarak karşıya geçtik. Karşımıza hemen köpek çıktı. Rottweiler cinsi, iri bir köpekti. Çocuklarımızı görünce direkt bize yöneldi. ‘Köpek geliyor!’ diye bağırıp çocuklarıma bana doğru koşmalarını söyledim. Kızım bana sarıldı, yüzünü kapatıp onu sarmaladım. Köpek etrafımızda dolanıp ısıracak yer arıyordu. İlk hedefi çocuğumdu. Beni sol taraftan kavrayıp bırakmadı" diye konuştu.

Çevredeki sürücülerin kornalar çaldığını ve arkadaşının köpeği tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştığını ancak hayvanın saldırganlığından vazgeçmediğini belirten Armut , "Bir abi geldi, köpeği tasmasından tutup çekti, onun sayesinde kurtuldum. Ama köpek hâlâ saldırmaya hazır şekilde üzerime bakıyordu. Arkadaşımla bir arabanın içine girip saklandık. Bu kez bir kuryeye saldırdı, onun da bacağı yaralandı" dedi.

Olayın okul çevresinde yaşandığına dikkat çeken Armut, "Kesinlikle bu cins köpeklerin böyle yerlerde başıboş dolaşmasını istemiyoruz. Zincir yok, ağızlık yok. Çocuklarımı parçalayacaktı. Şikayetçi oldum ve şikayetimden geri dönmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.