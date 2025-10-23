Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları erken yaşta iklim ve çevre konularında bilinçlendirmek amacıyla kurulan ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, yeni dönemde de 100’den fazla deney düzeneğiyle kapılarını binlerce ziyaretçiye açtı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Bilim Merkezi, 7’den 77’ye herkese hitap eden deney düzenekleri, çocuk atölyeleri, planetaryum seansları ve çeşitli etkinlikleriyle Mersinlilerin ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hizmete açılan ve çocuklara armağan edilen merkez; iklim ve çevre temalı ilk bilim merkezi olma özelliğini taşırken, 120 deney düzeneği ve Türkiye’nin en büyük planetaryumlarından biriyle dikkat çekiyor.

"Mercan ile bilimi eğlenerek öğrenin"

Fen Bilimleri Öğretmeni Meryem Dönmez, merkezin eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle hizmet verdiğini belirterek, "Burada öğrencilere yenilenebilir enerji kaynaklarını, atıkları ayrıştırmayı, güneş panelleriyle enerji üretimini anlatıyoruz. Çocuklar, dünyamızı nasıl daha iyi hale getirebileceklerini ve nasıl daha az atık üretebileceklerini öğreniyor" dedi.

Okul öncesi çocuklara geri dönüştürülebilir malzemelerle bilimi sevdirdiklerini anlatan Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma ise, "Minik Mucitler Atölyesi’ne yoğun bir ilgi var. Burada çocuklara hem çevre hem de sıfır atık bilinci kazandırıyoruz. Deney düzeneklerinde öğrendiklerini atölyede pekiştiriyorlar. Merkezimizi ‘www.mersinbilimmerkezi.com’ adresinden ziyaret edebilirler" ifadelerini kullandı.

Astronom Merve Oylum, planetaryumun Türkiye’nin en büyüklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Planetaryumumuzda film gösterimleri de yapıyoruz. Şimdiye kadar on binlerce çocuğu ağırladık. Okullardan gelen öğrencilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Çocuklardan anlamlı mesajlar

Mercan Bilim Merkezini ziyaret eden öğrenciler de deneyimlerinden memnun kaldı. Öğrencilerden Hüseyin Karakaya, "Plastiği, metali, camı ve kağıdı ayrıştırmayı öğrendim. Dünyayı korumak için hayvanları besliyorum. Hiçbir suçu olmayan hayvanlara kötü davranmamalıyız" dedi.

Defne Coşkun isimli öğrenci ise "İklim değişikliği, geri dönüşüm ve tasarrufu öğrendim. Işıkları açık bırakmayalım, dünyamızı koruyalım" mesajı verdi.