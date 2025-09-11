Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılına renkli ve anlamlı bir etkinlikle start verdi. “İlk Ders Yeşil Vatan” teması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Erdemli Hacı Ömer Serin İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Müdürlüğün bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Oyun ve Drama, Ritim, Masal ve Ebru atölyelerinde keyifli vakit geçirdi. Çocuklara tasarruf ve çevre bilincinin aşılandığı etkinlikte kumbaralar dağıtılarak birikim yapmanın önemi anlatıldı.

“İlk Ders Yeşil Vatan” teması çerçevesinde öğrencilere tohum ve çam fidanı verilirken, çocukların gözlerindeki heyecan ve mutluluk etkinliğe damga vurdu.

Program sonunda öğrencilere ikramlar sunuldu. Katılımcılar arasında İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Burğut, Eğitim Müfettişleri Başkanı Selçuk Yeşil, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Asuman Konuk, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.