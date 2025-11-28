Mersin'de yürütülen 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesi kapsamında düzenlenen 3. Paydaş Çalıştayında, kentin iklim değişikliğine uyum eylemleri detaylandırılırken; daha dirençli, sürdürülebilir ve yeşil bir Mersin için atılacak adımlar paydaşlarla birlikte planlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile MedCities'in ortağı olarak yer aldığı 'İklim Değişikliğine Adaptasyon için Harekete Geç' projesi kapsamında, '3. Paydaş Çalıştayı' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in proje bilgilendirme sunumu ile başladı. Gerçekleştirilen 3. Paydaş Çalıştayının, Mersin İklim Değişikliği Uyum Eylem Planının nihai haline getirilmesinde ve ilerleyen dönemde atılacak adımların paydaşlarla planlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Halisdemir, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Daha dirençli bir Mersin için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Halisdemir, 'İklim değişikliğine uyum, sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel dayanıklılığın da temelidir. Bu nedenle, değerli paydaşlarımızın da katkılarıyla Mersin'i iklim değişikliğine dirençli, yeşil ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz' diye konuştu.

'İklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan illerin başında Mersin geliyor'

Proje kapsamında, sektör temsilcilerinin ve işletmelerin uyum ve azaltım kapasitesini geliştirmek için MTSO iş birliğiyle eğitim ve toplantılar düzenlediklerini belirten Halisdemir, Büyükşehir Belediyesinin tüm projelerinde iklim değişikliğini ön planda tuttuğunu kaydetti. Halisdemir, 'Araştırmalar gösteriyor ki, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri de Çukurova Havzası. Bu bölgede bulunan Mersin, krizden en çok etkilenecek olan illerin başında geliyor. Dolayısıyla, yürüttüğümüz çalışmalar esnasında en önemli ayağımız, Mersin'in İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı' dedi.

'Geniş kitlelerde farkındalık ve bilinç seviyesini artırmayı hedefliyoruz'

İklim değişikliği ve çevre konusunda ilkokul öğrencilerine farkındalık eğitimleri verdiklerini de söyleyen Halisdemir, 'MERCAN İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde; karbon yutağı oluşturan ağaç türleri seçilerek, eğitime katılan öğrencilerle Mersin'in farklı noktalarında fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirdik. MERCAN Bilim Merkezimiz için Güneş Enerji Sistemleri, Yeşil Çatı ve Yağmur Suyu Toplama sistemleri kurarak, sürdürülebilir bir altyapı örneği oluşturduk. Ayrıca, Google Play ve AppStore'dan ücretsiz indirilebilen bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama içerisinde animasyon filmler, küçük anketler, oyunlar, acil durum rehberi, hava durumu ve şiddetli hava olayları gibi bölümler yer alıyor' ifadelerini kullandı. Halisdemir, bu sayede geniş kitlelerde farkındalık ve bilinç seviyesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

'Bazı projelerimizde Mersinden Kadın Kooperatifi ile birlikte çalıştık'

Kadın üreticileri desteklemek ve dezavantajlı kadınlara fayda sağlamak için 'Lepistes Balığı' üretiminde pilot bir uygulamayı hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Halisdemir, proje sürecinde Mersinden Kadın Kooperatifi ile birlikte çalıştıklarını kaydederek, 'Nemli ve tropikal bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla, her türlü istenmeyen ve 'vektör' dediğimiz haşerelerin hızlıca üreyebildiği, direnç kazandığı bir bölgedeyiz. Haşerelerin doğal yöntemlerle giderilmesi ile ilgili geliştirdiğimiz projede, 'Lepistes Balıklarıyla' larva mücadelesini işledik' diye konuştu.

'Yuvarlak Masa Toplantıları'nda görüş alışverişinde bulunuldu

Konuşmaların ve proje bilgilendirme sunumunun ardından, sektörlerin 'Yuvarlak Masa Toplantıları' ile görüş alışverişinde bulunduğu oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda; daha önceki çalıştaylar kapsamında önceliklendirilen eylemler için detaylı alt eylemler ve bu eylemlerin başarısını ölçmek üzere belirlenecek performans göstergeleri, eylemlerin uygulanacağı zaman takvimi ve bu uygulamaların gerektireceği maliyet unsurları ile birlikte, söz konusu eylemlere sorumlu ve paydaş olarak katkı verecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.