Yıl boyunca etkinlikler düzenleyerek çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir okul temposunun ardından yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte, çocuklara karne hediyesi vermek amacıyla 'Çocuklar İçin Yarıyıl Tatil Şenliği’ düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun profesyonel sanatçılarının sahne aldığı ve Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ücretsiz bir şekilde 2 gün sürdü. Tiyatro oyuncuları ilk gün; arkadaşlığın, dostluğun, sevginin ve yardımlaşmanın anlatıldığı ‘Gökkuşağının Altında’ oyunu ile sahne alırken, ikinci gün ise ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyun ile küçük hanımlar ve küçük beylerin karşısına çıktı.

Erdönmez: “Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, küçük hanımlar ve küçük beylerle buluşmak için yarıyıl tatilinin gelmesi ile birlikte tiyatro şenliği düzenlediklerini söyleyerek, “Adını ‘Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği’ koyduk. Onlara karne hediyesi olarak yarıyıl şenliği yaparak tiyatroyla buluşturduk ve buluşturmaya da devam edeceğiz. Şenliğin ilk gününde ‘Gökkuşağının Altında’, ikinci gününde ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyunlarımızla küçük hanımlar ve küçük beylerle birlikte olduk” dedi.

"Karne hediyesi olarak yarıyıl şenliği düzenledik"

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, yarıyıl tatilinin başlamasının ardından çocuklar için tiyatro şenliği düzenlediklerini belirterek, "Adını ‘Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği' koyduk. Onlara karne hediyesi olarak yarıyıl şenliği düzenleyerek, tiyatroyla buluşturduk. Tatil boyunca da buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.