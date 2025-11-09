Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce madde bağımlılığına dikkat çekmek ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan tiyatro gösterimleri tamamlandı.

İlçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliğin beşinci ve son gününde, yaklaşık 4 bin öğrenci tiyatroyu izleme fırsatı buldu. Program kapsamında sahnelenen oyunda, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri çarpıcı bir biçimde işlendi. Renkli sahnelerin ve dikkat çekici kurguların yer aldığı gösteri, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğin amacı, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve bilinç düzeylerini artırmak oldu.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğuna vurgu yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Madde bağımlılığı sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da derinden etkileyen bir sorun. Biz, yerel yönetimler olarak bu konuda elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bu tür etkinliklerle gençlerimizi bilinçlendirmek, onların farkındalığını artırmak istiyoruz."

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Akdeniz ilçesi genelinde her mahallede, bütün kesimlere yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinin süreceği belirtildi.