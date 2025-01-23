Vodafone, sabit internet şebekesinde geliştirdiği dijitalleşme adımlarıyla müşteri deneyimini daha akıllı ve güvenilir hale getirdiğini duyurdu. Şirket uçtan uca dijitalleştirilmiş yapay zekâ destekli uygulamalarıyla müşterilerinin yaşayabileceği merkezi altyapı problemlerini en kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, tüm müşterileri için operasyon stratejilerini yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklama göre şirket, hata payının minimize edildiği uçtan uca otomasyon süreçleriyle servis verimliliğini artırırken, müşterilerin kullandığı internet servislerinde oluşabilecek merkezi altyapı problemlerini dijitalleştirilmiş yapay zekâ destekli uygulamalarla çözümlüyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: “Bireysel ve kurumsal sabit internet müşterilerimize hizmet veren ana şebeke noktalarında oluşabilecek anomali durumlarında, servis kalitesi ve devamlılığını esas alarak kendi kendini iyileştirebilen, yapay zekâ destekli otomatik aksiyonlar almaya başladık. Bu sayede problemleri hızlı şekilde yakalayarak merkezi şebeke gibi kritik ve etki alanı geniş noktalarda, servis ve zaman kaybı ile insan hatasına ait dezavantajları ortadan kaldırıyoruz. Dijitalleşme vizyonumuzla müşteri deneyimini iyileştirmek için yenilikçi çözümler uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Ana şebeke operasyonlarında yüksek sürdürülebilirlik ve sadelik

Açıklamaya göre şirket, operasyonel mükemmeliyetçilik bakış açısı ile sabit internet müşterilerinin şebeke deneyimini dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla en iyi seviyede tutmaya devam ediyor. Dijitalleşmiş ’Bağlantı Temizliği’ ve ’İnternet Kapasite Artışı’ uygulamalarıyla 700 binden fazla müşterinin servis müdahale hızlarında yüzde 95’e kadar iyileşme sağlandı. Bu sayede, müşteriler daha sorun yaşamadan gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınmış oluyor. Aylık ortalama 330 farklı senaryo için müşteri içerik analizlerinde yüzde 95 iyileşme ve 9 saatin üstünde verimlilik sağlayan müşteri operasyon uygulamaları geliştirildi. Bu sayede, müşteri veri analiz talepleri daha hızlı sağlanabiliyor. İnternet çıkış noktalarında binlerce kurumsal müşteriye otomatik ’Servis Yönlendirme ve Kurtarma’ uygulamaları ile yüzde 97’nin üzerinde verimlilik ve proaktif servis iyileştirme sağlanıyor. Bu sayede, şebeke anomalilerinde bile en iyi müşteri deneyimi sunuluyor.

Hızlı ve hata payı sıfıra yakın aksiyon

Şirketin global tecrübesiyle yaptığı yeni dijital geliştirmeler, Vodafone Türkiye müşterilerine veri iletişim servisi sağlayan 55 ana şebeke ve 15 internet erişim noktasında toplam 1,5 milyon sabit bireysel, kurumsal ve toptan satış internet servisi üzerinde çalışıyor. Anomali anında, anlık veri analizi ve servis tipine göre önceden tasarlanmış çözümler devreye girerek, akıllı algoritmalarla hızlı ve hata payı sıfıra yakın şekilde aksiyon alınıyor. Bu sayede, müşteri servis iyileştirmesi ve izleme-düzeltme süreçlerinin otomatik uygulanması ile operasyonel verimlilik artıyor.