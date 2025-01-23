Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak’ta vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddete karşı farkındalık oluşturmak maksadıyla Kuyucak İlçesi Başaran Mahallesi’nde “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtılarak, pankart açıldı.