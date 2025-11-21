Mersin’de jandarma ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan 34 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Bozyazı, Mut, Silifke, Erdemli, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonrasında düzenlenen operasyonlarda aranan 34 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ’hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, mala zarar verme, taksirle yaralama, öldürme, tehdit, yasa dışı bulunma, suç eşyasını satın alma, konut dokunulmazlığını ihlal, resmi belgede sahtecilik’ suçlarına karıştıkları öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 34 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.