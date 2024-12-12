Mersin’in Silifke ilçesinde 5 şüpheli, jandarma ekiplerince çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonlar ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 63 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 468 adet uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ile 5 bin 50 TL. nakit para ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.