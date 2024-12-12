Halkın uygun fiyata ekmeğe ulaşmasını ve aile ekonomisine katkı sağlamak için faaliyete açılan Honaz Halk Ekmek 12 mahallede hizmet veriyor. Günde 5 bin 500 ulaşan ekmek satışı yapan Honaz Halk Ekmek 6 buçuk TL olan fiyatıyla markette satılan ekmek fiyatlarının da uygun olmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında faaliyete geçen Honaz Halk Ekmek 12 mahalleye ulaşıyor. 4 satış büfesi ve 1 seyyar aracıyla hizmet veren Honaz Halk Ekmek günde 5 bin 500’e bulan ekmek satışıyla aile ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. 6buçuk TL olan satış fiyatıyla ilçede ki marketlerde satılan ekmek fiyatlarının da düşmesini neden olan Halk Ekmek vatandaşın uygun fiyata ekmeğe ulaşmasını neden vesile oluyor. Uzak mahallerini de unutmayan Belediye gezici araçla tüm mahallere uygun fiyatlı ekmeği ulaştırıyor.

Aile bütçesine katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ve bunu başardıklarını belirten Honaz Belediye başkanı Yüksel Kepenek yaptığı açıklamada; “Halk Ekmek Projemiz de 12 Mahallede hizmet veriyoruz. 12 mahalleye halk ekmeğimiz ulaşıyor. 4 farklı satış noktamız ve bir gezici halk ekmek aracımızla uzaktaki mahallelere de ekmek ulaştırıyoruz. Böylelikle şunu başarmış oluyoruz fiyat politikalarında belediyeler oyun kurucu oluyor. Biz halk ekmeği 6.5 TL’ye satıyoruz marketlerde 10TL’ye satılan ekmek şuanda 8 TL’ye düştü. Bu şu anlama geliyor, halkın cebindeki paranın daha iyi harcanması anlamına geliyor. Belediyeler kendi kendine bir rol üstlendi bu çok önemli bir şey bizde bu rolü üstelendiğimiz için çok mutluyuz. Günlük 4bin 500 ile 5bin arası ekmek satışımız oluyor ve hafta sonları 5bin 500 ekmeğe kadar da ulaşıyoruz. Bu da 35bin nüfuslu bir ilçede 5bin500 ekmek satışı aile ekonomisine çok iyi katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.