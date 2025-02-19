3 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Valiliği görevine atanan Atilla Toros , görevine hızlı başladı.

12 Şubat 2025 tarihi itibari ile Mersin'deki görevine resmen başlayan Vali Toros başta Şehit aileleri ve Gaziler olmak üzre Kurum ve Kuruluşları ziyaretlerini sürdürürüyor.

Bu ziyaretler kapsamında incelemelerde bulunduğu Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde , hastane personeli arasında gösterdiği özverili çalışmalarla hastalarımızın dikkatini çeken Hemşire Gönül Danacı’yı ödüllendirdi.

Mersin Valisi Atilla Toros Valilik Makamında kabul ettiği Hemşire Gönül Danacı'ya Teşekkürname verdi.

Kabulde İl Sağşık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici , Toroslar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr.Özgür Ozan Karak da hazır bulundu.

Mesai arkadaşları ve hastalar tarafından Valiye aktarılan birçok olayda herkesin gönlünü kazandığı kolayca fark edilen , görevine olan bağlılığı , disiplini ve başarısıyla herkese örnek teşkil eden Hemşire Gönül Danacı’yı tebrik eden Vali Atilla Toros, Mersin Valiliğindeki ilk başarı belgesini iyiliklerinin anısı olarak Gönül hemşireye verdi.