Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere yapılacak daimi işçi alımına ilişkin kura çekimi tamamlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde görev yapmak üzere 9 engelli ve 5 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 14 daimi işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda yapıldı.

Seçer: "Üretim, bir toplumun her şeyi, geleceği, bağımsızlığıdır"
Kura sonuçlarının, 17 Ekim 2025 tarihine kadar Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün ’https://www.mersinobm.gov.tr’ sayfasından duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: İHA