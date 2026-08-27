Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polisevinde düzenlenen programda bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Avşar, İhsan Yalçınkaya, Cevdet Sökmen, Özlem Özdemir ve Meryem Sertoğlu ile aileleri katıldı.

Programda terfi eden müdürlerle ve aileleriyle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yeni rütbelerinin hayırlı olmasını dileyerek kendilerini tebrik etti. Aktaş, emniyet teşkilatında görev ve sorumlulukların yanı sıra gösterilen özverili çalışmaların önemine dikkat çekerek, terfi eden müdürlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, müdürler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, terfi eden müdürlere yönelik iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.