Akdeniz Belediyesi tarafından, Akdeniz Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özgürlük Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi-1'de düzenlenen Kintsugi Atölyesinde kadınlar, Japon sanatının iyileştirici felsefesiyle buluştu.

Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, kırılarak parçalara ayrılmış seramik, porselen ve benzeri eşyaları çeşitli yapıştırıcılarla yeniden birleştirdi. Çalışma kapsamında kadınlara, kırılma ve onarılma süreci üzerinden kendi yaşam deneyimleri üzerine düşünme ve duygularını ifade etme fırsatı sunuldu.

Atölyede, kusursuzluk yerine iyileşmeyi merkeze alan bir bakış açısının geliştirilmesi amaçlanırken, sanat ile psikolojinin bir araya getirilmesiyle katılımcıların psikolojik iyi oluşlarına katkı sağlanması hedeflendi.

'Sanat ve psikolojiyi bir araya getiriyoruz'

Atölye hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, Akdeniz ilçesinde yaşayan ve isteyen vatandaşların çalışmalara katılabileceğini belirtti. Ateş, 'Bugünkü atölyemizi, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan ve Akdeniz Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi 1'de eğitim alan kursiyerlerimizle gerçekleştirdik. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü bu merkezlerde, sanat ve psikolojiyi bir araya getirmek, süreci daha keyifli ve etkili hale getiriyor' dedi.

Sanatın yalnızca estetik bir ifade alanı olmadığını vurgulayan Ateş, çalışmaların bireylerin psikolojik iyi oluşunu ve kendileriyle kurdukları bağı desteklediğini ifade etti. Ateş, talep olması halinde Kintsugi Atölyelerinin Kültür ve Sanat Evleri ile Aile Destek Merkezlerinde de düzenlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kintsugi felsefesi

Japon geleneksel sanatından ilham alan Kintsugi, kırılan seramik ve porselen parçalarının doğal reçine ve altın tozu kullanılarak birleştirilmesine dayanıyor. Kintsugi, kırılan bir objeyi eski haline getirmekten öte, kırılma izlerini saklamak yerine onları görünür kılarak yeniden değer kazandırmayı esas alan bir anlayış olarak biliniyor.