Mersin Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 14:00’te Mersin Deniz Müzesi’nde düzenleyeceği “Zaferin Adı Türkiye” adlı konserle sanatseverleri buluşturacak. Türkiye’nin kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını işleyen eserlerin sahneleneceği bu özel program, 15 Temmuz’un anlamına yakışır duygusal ve milli bir atmosfer yaratacak.

Konserde, güçlü tenor sesleriyle tanınan Yunus Emre Kemal Sönmez, “Ah Bir Ataş Ver” ve “Çökertme” gibi türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Soprano Ceren Göğüş ise “Sen Sen Sen” ve “Yemen Türküsü” gibi eserlerle hem aşkı hem de vatan sevgisini sahneye taşıyacak.

Mezzo soprano Gülçin Altaş’ın “Allı Turnam” ve “Hem Okudum Hem Yazdım” performansları, programa renk katarken, tenor Cumhur İbil’in “Yalgızam” ve “Ayrılık” türküleri derin duygulara dokunacak. Konserin son bölümünde tüm solistler bir araya gelerek, milli mücadele ruhunu yansıtan “Bülbülüm Altın Kafeste” ve “Çanakkale Türküsü”nü birlikte seslendirecekler.

Mersin Deniz Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek konser, 15 Temmuz ruhunu yaşatmanın yanı sıra, izleyicilere hem müzikal hem de kültürel anlamda zengin bir deneyim sunacak. Sanatseverler, Türkiye’nin zengin folklorik mirasını ve milli birlik mesajını bu özel konserde doyasıya hissedecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, tüm vatandaşları bu anlamlı güne tanıklık etmeye ve milli duyguların coşkusunu paylaşmaya davet ediyor.