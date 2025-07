Mersin Üniversitesi , Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan “2024 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” başlıklı rapora göre, küresel görünürlüğünü pekiştirdi.

URAP raporuna göre Mersin Üniversitesi , dünya çapında prestijli kabul edilen 11 uluslararası sıralama kuruluşunun 7’sinde yer alma başarısı gösterdi. Bu kuruluşlar arasında Times Higher Education (THE), Scimago, Center for World University Rankings (CWUR), Leiden, Webometrics, U.S. News & World Report ve URAP gibi akademik camiada itibarı yüksek sistemler bulunuyor.

Sadece akademik başarılarla değil , çevresel duyarlılığıyla da ön plana çıkan Mersin Üniversitesi , üniversitelerin çevresel performanslarını değerlendiren önemli sistemlerden biri olan UI GreenMetric World University Rankings’te de üst sıralarda yer alarak sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını uluslararası düzeyde ortaya koydu.

Mersin Üniversitesi'nin elde ettiği bu başarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Bu sonuçlar, Üniversitemizin araştırma kapasitesi, uluslararası iş birlikleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve akademik üretkenlik gibi birçok alanda gösterdiği gelişimin somut bir göstergesidir” dedi. Prof. Dr. Yaşar, nitelikli eğitim, araştırma ve toplumsal katkı vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası sıralamada yer alma hedeflerini yineledi ve katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.