Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen 'Çevre Yönetim Sistemi' ile 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 3 gün boyunca dış tetkike tabi tutularak denetlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini yenilemeye hak kazanırken, TS ISO 390001:2013 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi gözetim tetkikini de başarıyla tamamladı. 3 günlük denetim sürecinin ardından ise değerlendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir, Tarık İrde ve Serdal Gökayaz, TSE Baş Tetkik Görevlisi Gökcen Bircan Değerliyurt, TSE tetkik görevlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

“Kaliteli bir yönetim açısından çalışmaları en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, 3 günlük tetkik sürecini değerlendirerek, “Hemen hemen her sene yaşadığımız bir olay. Bugüne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daire başkanlıklarımızın hepsi bu tetkiklerden anlının akıyla çıktı. Tabi daha önce gelen dış tetkikçilerimizin bize önerileri oldu. Umarım önerileri daire başkanlarımız eksiksiz yerine getirmişlerdir” dedi. Başarılı bir tetkik süreci geçirmelerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Tok, “Önerinizi almaktan da keyif alacağımızı ifade ediyorum. Çünkü sizden gelen öneri bizim için çok önemli. Hem kaliteli bir yönetim açısından hem de çevre ciddi anlamda önem vermiş olduğumuz bir konu. Yol trafik güvenliğinde de yaptığımız çalışmaları en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Değerlendirmelere ve tavsiyelere hassasiyetle uyacağız”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir ise, TSE’nin tavsiye ve bulgularının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Yaptığınız değerlendirmelere ve tavsiyelere de bundan sonraki süreçte hassasiyetle uyacağımızdan emin olabilirsiniz. Mersin sıcak bir kent yaşayanları da sıcak insanlar. Umarım misafirperverliğimizden de memnun olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Tabi daha uzun zamanda misafir etmek isteriz. İlginize, bize yaptığınız katkılara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Çevre Yönetim Sistemi Belgeniz hayırlı olsun”

TSE Baş Tetkik Görevlisi Gökcen Bircan Değerliyurt ise çevre yönetim sistemi belgesinin hayırlı olmasını dileyerek, yol trafik güvenliği yönetim sistemi gözetim tetkikinin de başarıyla tamamlandığını ifade etti. Denetim sürecinde emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve personeline teşekkürlerini ileten Değerliyurt, “Belediyecilik hakikaten zor iş. Özellikle işin içine insanı ve doğayı alıyorsunuz. Çok geniş bir perspektiften baktığınız zaman inanılmaz faaliyetleriniz var. Biz tabi mümkün mertebe her departmanın ilgili müdürlük seviyesine kadar da inmeye çalıştık. Gözlemlerimiz bunu layıkıyla yaptığınız noktasında. Çok zor iş. Eğer TSE’de çalışmak istemesem herhalde belediyede çalışmak, manevi olarak da işini layıkıyla yapma derdi olan insanlar için tarifi mümkün değildir diye düşünüyorum” dedi.

“Vatandaşların hizmetine yönelik çok güzel projeleriniz var”

'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' gözetim tetkiki hakkında da değerlendirmelerde bulunan Değerliyurt, “Vatandaşların hizmetine yönelik çok güzel projeleriniz var. Finansal açıdan kaynak bulma derdiniz de var. İki sene önce geldiğimizde kazalardan sonra kişilerin rehabilitasyonu ile alakalı konuşmuştuk. Hakikaten hepsinin yapıldığını gözlemledim. O da ayrı bir mutluluk verici” ifadelerini kullandı. Çevre Yönetim Sistemi belgeleme tetkiki konusunda da gözlemlerini aktaran Değerliyurt, “İç tetkikler yapılmış arkadaşlarımızın eline sağlık. Bazı departmanlar çok kapsamlı, çok detaylı gerçekleşmiş. Yağmur suyu ile ilgili çok güzel çalışmalarınızı gördük. Yine kendi elektriğini üreten otobüs yapma ve bunu depolama gibi bir sistem oluşturma projeleriniz var. Laboratuvar iki sene önce yeni kurulacaktı, kurulmuş. Belki oraya bir TS/EN ISO17025 de daha yakışır diye düşünüyorum. Özellikle laboratuvarlarda kalite yönetim sistemiyle en azından verdiğiniz sunduğunuz hizmetin güven tesis etme noktasında eliniz daha güçlü olur” şeklinde konuştu.