Kahramanmaraş’ta bulunan çok sayıda endemik bitki barındıran Karagöl, kartpostallık görüntüler sunuyor.

Göksun ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Değirmendere Mahallesi sınırlarında 2023 rakımda bulunan Karagöl güzelliği ile her mevsim dikkat çekiyor. Baharla birlikte 150’ye yakın endemik bitki barından Karagöl’de açan çiçekler kendini gösterirken, karlı çevresiyle de ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten araştırmacı Halil İbrahim Algan, "Karagöl’e Değirmendere beldesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Yine Türkmenkoca ve Söğütova platosunda Karagöle ulaşmak mümkün. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor. Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisi yoğun. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor. Yüzlerce doğa severi buraya getirerek bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.