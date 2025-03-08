Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle ‘TCG Nusret’ gemisinde bir araya geldi. TCG Nusret’ Mayın Gemisi ile seyir yapan Dz. Alb. Serhan Aras’ın Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları, Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerinde 110 yıl önce Deniz Savaşları’nın gidişatını değiştiren Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı. Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, "110 yıl önce bugün; burada, Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephesi olan Çanakkale’de, savaş tüm yoğunluğuyla devam ederken, kahraman Nusret Mayın Gemisi tarihin gördüğü en stratejik harekâtlardan birini gerçekleştirerek savaşın gidişatını değiştirmiştir. 8 Mart 1915 sabahı gün doğmadan seyre kalkan kahraman Nusret, 26 adet mayını karanlık liman mevkisine dökerek, 18 Mart 1915’te yenilmez denilen itilaf güçleri donanmasını hezimete uğratmış ve "Çanakkale Geçilmez" diyerek tarihin akışını değiştirmiştir" dedi. Dz. Alb. Serhan Aras, "Şanlı tarihimiz Türk kadınının kahramanlık ve fedakârlıkları ile doludur. Kadınlarımız geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hayatın her alanında ülkesinin başarısı için erkeklerle omuz omuza mücadeleye devam edeceklerdir. Tüm bunların ötesinde Türk kadınının yüreği, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını vermeye daima hazırdır" diye konuştu.

Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Çanakkale’ye geldi. Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras’ın Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen’i ziyaret etti. Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Dz. Alb. Serhan Aras ve Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, karanfil verdi.

Ziyaretin ardından Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras’ın Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları 2011’de Gölcük’te aslına uygun inşa edilen ’TCG Nusret’ mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirdi. Seyir faaliyeti sırasında Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı açıklarına gelen Dz. Alb. Serhan Aras’ın Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubayları, Çanakkale Savaşları’nın seyrini döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı. Seyir faaliyeti ardından Dz. Alb. Serhan Aras, Kadın Deniz Harp Okulu Öğrencileri ve Kadın Deniz Astsubaylarına tecrübelerini aktardı.

Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, "110 yıl önce bugün; burada, Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephesi olan Çanakkale’de, savaş tüm yoğunluğuyla devam ederken, kahraman Nusret Mayın Gemisinin tarihin gördüğü en stratejik harekâtlardan birini gerçekleştirerek savaşın gidişatını değiştirdiğini söyledi. 8 Mart 1915 sabahı gün doğmadan seyre kalkan kahraman Nusret, 26 adet mayını karanlık liman mevkisine dökerek, 18 Mart 1915’te yenilmez denilen itilaf güçleri donanmasını hezimete uğratmış ve "Çanakkale Geçilmez" diyerek tarihin akışını değiştirdiğini kaydeden Dz. Alb. Serhan Aras, "Bugün, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günüdür. Bu önemli, anlamlı ve özel günde Deniz Subayı adayı Kadın Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz ve Kadın Deniz Astsubaylarımız ile kahraman Nusret Mayın Gemisinin şanlı tarihini yaşatan TCG Nusret Müze Gemisinde beraberiz. Kadın Deniz Astsubaylarımız donanmamıza katıldılar, Kadın Harp Okulu Öğrencilerimiz de eğitimlerinin ardından subay rütbesiyle mezun olacak ve donanmamıza katılacaklar. Kadınlarımız, tarihin her döneminde vatan savunmasının parçası olmuştur. Şanlı tarihimiz Türk kadınının kahramanlık ve fedakârlıkları ile doludur. Kadınlarımız geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de hayatın her alanında ülkesinin başarısı için erkeklerle omuz omuza mücadeleye devam edeceklerdir. Tüm bunların ötesinde Türk kadınının yüreği, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını vermeye daima hazırdır. Bu vesileyle; bu toprakları bize vatan yapan başta ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; şehit ve gazilerimizin kıymetli ve fedakâr annelerinin ellerinden öpüyor, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum" dedi.