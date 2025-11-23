Çanakkale’de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programı çerçevesinde çocuklar çeşitli eğitimler aldı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ’Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ programı çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde geniş kapsamlı bir eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi ve sağlık konularında bilinçlenmesi amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE tanıtımı, aile hekimliği uygulamaları, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ile bulaşıcı hastalıklardan korunma başlıklarında interaktif eğitimler gerçekleştirildi. Gökçeada Toplum Sağlığı Merkezi, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler uygulamalı eğitimlerle hem eğlendi hem öğrendi.

Programa Gökçeada Kaymakamı Osman Acar da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Kaymakam Acar, çocukların geleceğinin sağlam temellere oturması için sağlık alanında yapılan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekerek "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlık bilinciyle yetişmesi önceliğimizdir. Çocuklarımız için her alanda olduğu gibi sağlık eğitiminde de en iyisini hedefliyoruz" dedi.