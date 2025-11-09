Çanakkale’de bulunan 57. Alay Şehitliği’ni Erzurumlu şehit aileleri ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay Şehitliği’ni Erzurumlu şehit aileleri ziyaret etti. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ziyarette 41 kişilik kafile ile Eceabat ilçesine gelen aileler şehitliği ziyaret ederek kahraman ecdadı için dualar okudu.

Ziyaret hakkında konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, "Ben şehit aileleriyle birlikte geldim. Şehit anne, baba, eşleriyle birlikte geldim. Epey zamandır böyle bir planımız vardı, bugüne nasip oldu. Onlarla birlikte geldim" dedi.

Şehitlik ziyaretinde çok güzel duygular içerisinde olduğunu belirten şehit Sezai Ekşioğlu’nun annesi Arzu Ekşioğlu, "Çok gelmek istiyordum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bizi gönderdi çok mutluyum. Şehitlerimiz sayesinde biz varız. Bir şehit annesi olarak ben de vatan sağ olsun diyorum. Sanki olanları yaşamış gibi çok duygulandık. Gerçekten çok etkilendik. Bizleri bu zaman getirmek için neler çekmişler gerçekten çok etkileyici, çok hüzünlendik. Allah onlardan razı olsun şefaatine nail eylesin" diye konuştu.

Erzurumlu şehit Rahmi Kaya’nın babası Abdurrahman Kaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek "Erzurum’da sayın valimizin, Aile Sosyal Politikalar müdürümüz, müdür yardımcılarımızın sayesinde geldik ve çok memnun olduk. Hepsinden Allah razı olsun. Buralar Mekke, Medine kadar kutsal. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Allah’ım hepsinden razı olsun. Hepsine gani kalbi rahmet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.